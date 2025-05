Intitolata a Totò Schillaci una sala riunioni dell’assessorato siciliano allo Sport

PALERMO (ITALPRESS) – Una sala riunioni dell’assessorato regionale dello Sport intitolata all’”eroe” dei mondiali di calcio di “Italia ’90” Totò Schillaci, scomparso lo scorso 18 dicembre. La cerimonia di intitolazione al calciatore palermitano si è tenuta questa mattina, nella sede di via Notarbartolo 9 a Palermo, alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, dell’assessore Elvira Amata, del presidente del Comitato Regionale Sicilia Figc-Lnd, Sandro Morgana, del dirigente generale del dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Maria Concetta Antinoro, e della moglie del calciatore, Barbara Lombardo.

“Ricordando oggi il leggendario Totò Schillaci – ha detto Schifani – recepiamo e amplifichiamo il messaggio che ci ha lasciato: esultare, ma con i piedi per terra, esultare senza dimenticare quello che abbiamo e da dove veniamo, esultare senza dimenticare quanto dobbiamo fare per i giovani della nostra terra. Proprio come ha fatto lui. L’intitolazione di una sala non è soltanto un modo per ricordare, ma è anche un chiaro segnale della volontà di mantenere vivo l’esempio di una persona nella vita e nel lavoro di ogni giorno”.

“Partito da un quartiere periferico di Palermo, Schillaci – ha aggiunto l’assessore Amata – ha scalato le vette del calcio mondiale senza mai dimenticare le proprie origini. Si è impegnato fino alla fine per aiutare i ragazzi a realizzare i propri sogni attraverso lo sport. Un esempio che ci è d’ispirazione anche nella nostra azione di potenziamento delle misure regionali rivolte ai giovani siciliani”.

