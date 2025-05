In relazione ai Referendum popolari di domenica 8 giugno e lunedì 9 Giugno, il Sindaco di Gela rende noto che la Commissione elettorale comunale è convocata presso la sede del Comune in pubblica adunanza venerdì 16 maggio alle ore 11,00 per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici di sezione.