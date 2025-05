Controlli della Polizia a Palermo, sequestrati oltre 17 chili di droga

Controlli della Polizia di Stato, in particolare della Squadra Mobile, a Palermo che hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga, destinata allo spaccio nelle piazze del quartiere di Ballarò, e all’arresto di un italiano, di anni 53, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è nata da un controllo d’iniziativa svolto all’interno del quartiere dal personale della 6.a Sezione Investigativa di Contrasto al Crimine Diffuso, più noti come ‘Falchi’. Gli operatori hanno bloccato, in uno dei vicoli del rione, il 53enne, noto per i suoi precedenti, dopo che era uscito da un immobile poi sottoposto a controlli. Qui gli agenti hanno ritrovato 12 chili e 630 grammi di hashish e 4 chili e 935 grammi di cocaina, oltre diverso materiale utile al confezionamento della droga. Gli agenti hanno poi trovato delle chiavi di un altro immobile che hanno perquisito, trovando biciclette, e-bike con pedalata assistita e materiale edile, tutti oggetti probabilmente rubati e pertanto sottoposti a sequestro. L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto il carcere per il 53enne.