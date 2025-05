Cassa Centrale Banca, approvato l’aggiornamento del Piano Strategico 2025-2027 con un focus dedicato alla Sicilia

Il consiglio di amministrazione di Cassa Centrale Banca ha approvato l’aggiornamento del Piano Strategico 2025-2027, con un focus dedicato alla Sicilia, regione nella quale il gruppo opera attraverso 3 banche affiliate: Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei, Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto e Sicilbanca – Credito Cooperativo Italiano. La presenza territoriale di queste banche è assicurata dalle 48 filiali presenti in 45 Comuni nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa. L’aggiornamento del Piano prevede crediti verso clientela performing in crescita a 635 milioni (Cagr 24-27: +2,3%). La raccolta diretta da clientela è attesa a 1,23 miliardi (Cagr 24-27: +1,3%). La raccolta indiretta è prevista in aumento a 335 milioni di euro (Cagr 24-27: +5,3%). Rimane costante il presidio sulla qualità del credito, con un obiettivo a livello di gruppo bancario di Net Npe ratio CORE a 0,9% e un rapporto di copertura dei crediti deteriorati pari a 73%. Il margine di interesse è proiettato in contrazione (con un Cagr 24-27: -2,9% a livello consolidato), sulla base delle ipotesi di riduzione dei livelli dei tassi di interesse in arco piano. Le commissioni nette sono attese in crescita (con un Cagr 24-27: +3,4% a livello consolidato), grazie alle iniziative strategiche dedicate allo sviluppo commerciale e, in particolare, al comparto wealth management e bancassicurazione. I costi operativi sono proiettati in incremento (con un Cagr 24-27: +3,1% a livello consolidato), in conseguenza degli investimenti previsti nel Piano Strategico, in particolare in tecnologia e trasformazione digitale. Il cost/income ratio a livello di gruppo bancario è atteso in incremento al 60%. La traiettoria di continuo rafforzamento patrimoniale è confermata con un obiettivo a livello di Gruppo Bancario di Common Equity Tier 1 ratio (Cet1) Fully Phased pari al 33,2%, valore ai vertici del sistema bancario nazionale ed europeo.