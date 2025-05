Caltanissetta. Prosegue l’intensa azione di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia

In attuazione delle linee programmatiche definite dal Prefetto nel corso di un incontro con tutti gli organismi istituzionali deputati a prevenire e contrastare gli incendi boschivi e di interfaccia in vista dell’imminente avvio della stagione estiva, lo scorso 19 maggio si è svolto in Questura un apposito tavolo per dettagliare gli aspetti prettamente tecnici delle attività di presidio dinamico del territorio provinciale, specie nelle giornate connotate da un’allerta incendi media o alta.

Nella circostanza il Questore, tenendo conto delle mappature delle aree della provincia nissena maggiormente esposte al rischio incendi, ha disposto, in linea con le direttive del Prefetto, un’intensificazione dei controlli sul territorio attraverso forme di pattugliamento dinamico da parte delle Forze dell’ordine, coadiuvate dai Corpi di Polizia Municipale e delle Associazioni di volontariato in grado di fornire un prezioso contributo per il tempestivo avvistamento di eventuali focolai, favorendo il conseguente rapido intervento delle squadre per lo spegnimento.

In particolare, per fronteggiare le implicazioni criminali sottese al fenomeno incendiario, che si registrano soprattutto in alcune zone della provincia, e a garanzia dell’incolumità delle persone e dei beni è stata confermata, per i risultati positivi conseguiti in termini di prevenzione, la metodologia già applicata lo scorso anno basata sull’approccio integrato di tutte le componenti che a livello locale e provinciale sono chiamate a fornire il proprio contributo nella gestione del rischio incendi.