Caltanissetta. “Percorsi di Arte Urbana”, Sara Impaglione vince il bando “Stickers” per la categoria arte. Fidapa: “Orgogliosi del traguardo raggiunto dalla nostra socia”

La Sezione Fidapa di Caltanissetta plaude all’evento realizzato dall’Associazione Culturale “Creative Spaces” nella II edizione del Progetto “Percorsi di Arte Urbana”. Il murale realizzato dall’artista Salvatore Ligama inaugurato il 3 maggio nel Quartiere Santa Croce è dedicato a Michele Tripisciano, scultore nisseno, e alla sua allegoria di Caltanissetta “Città delle Donne”.

I muri così parlano, raccontano e invitano a nuove ricerche di curiosità avvincenti perché storiche, culturali e soprattutto locali.

Hanno vinto per il bando stickers, del Progetto “Percorsi di Arte Urbana”, due donne, Sara Impaglione, per la categoria “arte”, con la realizzazione di una allegoria di Caltanissetta “Donna dai multicolori” e Patrizia Cataldo, per la categoria “sport” con un Orologio che ticchettìa gli sport cittadini disegnati al suo intorno.

La Sezione Fidapa di Caltanissetta si dichiara onorata ed orgogliosa della partecipazione e del traguardo raggiunto dalla Socia Sara Impaglione.

Nell’intervista rilasciata al momento della premiazione Sara Impaglione ha detto che la sua arte è al femminile e che i colori sono il suo mondo, quest’anima artistica positiva, gentile e molto colorata a Caltanissetta “Città delle Donne” è il seme vincente di quella spiga di grano che la “Kalat Nissa” sul murale tiene stretta nel suo braccio.

La Sezione Fidapa di Caltanissetta ringrazia: Sara Impaglione, Patrizia Cataldo, Salvatore Ligami e all’architetto Eros Di Prima Presidente dell’Associazione Culturale Creative Spaces e ai suoi collaboratori per il loro fruttuoso impegno profuso a questa nostra Città.

In copertina: Sara Impaglione