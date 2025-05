Caltanissetta. Il Liceo Scientifico “Volta” protagonista a Palermo per la Giornata Regionale della Pace ANVCG Sicilia

CALTANISSETTA. Una nutrita delegazione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Alessandro Volta” di Caltanissetta, guidato dal Dirigente Scolastico Prof. Vito Parisi, ha partecipato alla III edizione della Giornata Regionale per la Pace, promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) Sicilia. L’evento dal titolo “Stop alle bombe sui civili” si è svolto giovedì 8 maggio 2025 presso il Teatro “Sant’Eugenio” di Palermo.

Gli studenti e le studentesse delle classi quinte B, F, R e S dell’IIS “Volta” hanno portato la loro viva voce e il loro convinto impegno in una giornata dedicata alla memoria delle vittime civili di tutti i conflitti e alla promozione di una cultura di pace. L’iniziativa ha rappresentato per i giovani nisseni una preziosa opportunità di confronto con temi cruciali quali il valore della vita e il fermo rifiuto di ogni forma di violenza.

L’intervento del giornalista Raffaele Crocco, direttore dell’Atlante delle guerre, ha permesso agli studenti di acquisire strumenti per cogliere la complessità del mondo contemporaneo. Momento particolarmente significativo è stata la proiezione degli elaborati realizzati con sensibilità dagli studenti di tutta la regione per il Concorso Nazionale dell’ANVCG 2025, incentrato sul tema “1945: la guerra è finita! Le gravose eredità che guerre e conflitti lasciano alla popolazione civile”. Tra i progetti presentati, si sono distinti anche i creativi contributi degli alunni dell’IIS “Volta”, che hanno ricevuto un’attestazione di gratitudine per la loro sentita partecipazione e la profonda sensibilità dimostrata.

La delegazione ha potuto contare sulla presenza della Collaboratrice dell’ANVCG di Caltanissetta, signora Giuseppina Guttadauria e del Presidente della sezione locale dell’Associazione, i quali hanno congiuntamente sottolineato l’importanza fondamentale del coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle giovani generazioni nella costruzione di una solida cultura di pace. Hanno inoltre evidenziato come la partecipazione dell’IIS “A. Volta” di Caltanissetta al concorso nazionale, con il coinvolgimento di ben cinque classi, rappresenti un esempio di virtuoso impegno civile.

Il progetto ‘Giovani per la Pace’ si inserisce organicamente tra le attività didattiche programmate per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. Tra le significative attività, propedeutiche all’evento, meritano una particolare menzione:

Il webinar nazionale di formazione, condotto da docenti ed esperti di storia, finalizzato a fornire agli studenti gli strumenti concettuali necessari per affrontare con consapevolezza il tema del Concorso Nazionale ANVCG “1945: la guerra è finita! Le gravose eredità che guerre e conflitti lasciano alla popolazione civile”.

I laboratori creativi, guidati dai docenti delle classi coinvolte, Sonia Cazzetta, Filippa Di Piazza, Assunta Gallo Afflitto, Alessandra Giunta, Giuseppina Liotta e Giuseppe Scibetta, dedicati alla ideazione e alla realizzazione dei video presentati al Concorso nazionale.

La significativa manifestazione per la Pace organizzata il 10 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, in stretta collaborazione con la sezione locale dell’ANVCG di Caltanissetta. L’evento ha visto la partecipazione dei testimoni Angelo Bombello e Natale Castronovo e dello scrittore Walter Gruttadauria, autore del volume Caltanissetta Kaputt, pubblicato in occasione dell’80° anniversario dei tragici bombardamenti aerei alleati su Caltanissetta (9-17 luglio 1943), che causarono la perdita di 350 vite civili.

La visita guidata ai luoghi della Seconda guerra mondiale nel tessuto urbano di Caltanissetta. L’iniziativa è stata curata dalla collaboratrice dell’ANVCG, signora Giuseppina Guttadauria, con il supporto del Prof. Vincenzo Falzone, del delegato dell’Associazione Nazionale Artiglieri Giuseppe Carrubba e dello scrittore Walter Gruttadauria.

In conclusione, la partecipazione sentita e profondamente consapevole degli studenti dell’IIS “Volta” di Caltanissetta alla Giornata Regionale per la Pace rappresenta una tangibile testimonianza della costante attenzione che l’Istituto riserva all’educazione alla cittadinanza attiva e alla formazione di giovani non solo informati, ma anche attivamente impegnati nella costruzione di un futuro all’insegna della pace duratura e del rispetto reciproco.