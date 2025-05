Caltanissetta. Avviso di disponibilità per sostituto dei presidenti di seggio elettorale. Istanze entro il 4 giugno

CALTANISSETTA. L’Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta, in osservanza delle disposizioni della Prefettura di Caltanissetta, ha diramato un avviso attraverso il quale ha comunicato le modalità e i requisiti per manifestare la propria disponibilità ad assumere le funzioni di sostituto dei Presidenti di seggio elettorale in occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

L’Ente, infatti, redigerà un elenco di cittadini idonei al suddetto incarico in caso di assenza improvvisa o di impedimento dei Presidenti nominati dalla Corte d’Appello o dal Sindaco. Per assolvere la funzione di Presidente di seggio elettorale sono richiesti, alla data di presentazione dell’istanza, i seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana;

2. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Caltanissetta;

3. possesso del titolo di studio non inferiore al Diploma di Maturità;

4. non aver superato il 70° anno di età;

5. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960 (sono esclusi anche i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione).

Tutti gli interessati dovranno inoltrare l’istanza entro le ore 12:00 del 26 maggio 2025, facendo pervenire all’Ente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello a piè di pagina), corredata da una copia di un documento di identità in corso di validità, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it -servizi.demografici@comune.caltanissetta.it.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. L’Ufficio Elettorale formerà una graduatoria secondo l’ordine di arrivo delle istanze e a partire dalle ore 12:01 del 04.06.2025 il Sindaco, in caso di eventuale rinuncia dei Presidenti di seggio, provvederà ad incaricare i sostituti sulla base dello stesso criterio.