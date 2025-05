Butera. Presentato dall’assessore Stefano Inzisa il nuovo Portale turistico comunale

BUTERA. L’assessore comunale Stefano Inzisa ha presentato il nuovo portale turistico del Comune di Butera “Visit-Butera”. <Si tratta – ha spiegato – di uno strumento essenziale, innovativo, ma soprattutto studiato e curato nei minimi dettagli dalla progettazione dell’identità visiva, all’inserimento di testi e contenuti>. Nel ringraziare la Meta Counseling per lo studio accurato e meticoloso che hanno svolto, con una ricerca storica ma soprattutto fotografica della storia di Butera, Inzisa ha sottolineato come tale iniziativa abbia come obiettivo di valorizzare e promuovere la cultura e la tradizione buterese.

L’assessore ha ringraziato anche Federica Beatrice Casisi che si è occupata del settore Marketing, in collaborazione con Vincenzo Greco esperto informatico e Marco Rea, sviluppatore del sito web. Inzisa ha poi spiegato che nel nuovo portale sarà possibile trovare tutte le informazioni indispensabili, la storia del paese, delle chiese, dei punti storici di interesse e di tutti gli eventi di rilievo.

<Questo portale – ha aggiunto – rappresenta un tassello che andiamo ad aggiungere al percorso di digitalizzazione dei nostri servizi comunali e degli uffici. Adesso abbiamo un portale assolutamente accessibile e fruibile a tutti i cittadini, un progetto andato in porto grazie ai fondi del Pnrr per la digitalizzazione che siamo riusciti ad intercettare>. L’assessore Inzisa ha infine sottolineato la disponibilità dell’amministrazione comunale per consigli e suggerimenti che sarà possibile comunicare all’indirizzo email: Visitbuteraportale@gmail.com.