Automobilismo. La RO racing vince la Coppa Città di Viggiano con Saverio Miglionico

Nuovi successi e piazzamenti di rilievo nel fine settimana agonistico della scuderia RO racing. Al 57° Rally del Salento, valido per il Trofeo italiano rally, Paolo Andreucci e Alessandro Arnaboldi hanno concluso al quinto posto. Saverio Miglionico ha trionfato al sesto slalom Coppa Città di Viggiano e Nino Di Matteo è salito sul terzo gradino del podio alla trentunesima Coppa Città di Partanna, valida per il Trofeo d’Italia slalom.

Non concede pause il calendario agonistico e la scuderia RO racing continua a mietere successi settimana dopo settimana. Al cinquantasettesimo Rally del Salento, primo round a coefficiente maggiorato del Trofeo italiano rally, Paolo Andreucci e Alessandro Arnaboldi, a bordo della loro Citroen C3 R5 gommata Mrf Tyres, al loro ritorno nelle gare su asfalto hanno centrato un incoraggiante quinto posto della generale. Sfortunata la prestazione di Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani. I due ciociari hanno dovuto abbandonare la compagnia nelle prime battute di gara in seguito ad una uscita di strada senza conseguenze per la vettura.

In Basilicata la Coppa Città di Viggiano ha avuto in Saverio Miglionico il vero protagonista. Il driver lucano, a bordo della sua Radical Pro Sport Suzuki, si è imposto a mani basse sui suoi avversari

In Sicilia alla trentunesima Coppa Città di Partanna, valido per il Trofeo d’Italia Slalom Sud, Antonino Di Matteo, sulla sua inseparabile Gloria C8 motorizzata Suzuki, grazie a tre manche dai riscontri cronometrici lusinghieri, è riuscito a salire sul gradino più basso del podio. Sfortunata la gara di Salvatore Arresta, tra i favoriti della vigilia, costretto all’abbandono in tutte le salite in seguito a problemi alla trasmissione della sua Radical Pro Sport Suzuki 1400. In classe N1600 successo per la Peugeot 106 condotta da Maurizio Marino che si è anche piazzato al secondo posto del Gruppo N. Ottava posizione della generale e vittoria in classe S7 per la Fiat Uno Turbo di Alfonso Belladonna.