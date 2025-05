Automobilismo. Catania – Etna, iscrizioni in corso per la 48ª edizione della storica cronoscalata

Tre giorni di passione alle falde dell’Etna dal 13 al 15 giugno: la storica cronoscalata organizzata dall’Automobile Club Catania con la promozione di Sicilia Promo Sport sarà round del CIVM sud e Campionato Siciliano.

Con l’approvazione ufficiale del Regolamento Particolare di Gara, sono scattate le iscrizioni alla 48ª edizione della Catania – Etna, che si prepara a vivere un nuovo, attesissimo capitolo dal 13 al 15 giugno. La competizione, organizzata dall’Automobile Club Catania con la promozione operativa curata da Sicilia Promo Sport, sarà il quarto appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna zona Sud, con validità anche per il Campionato Siciliano.

Tra le cronoscalate più iconiche del passato, la Catania – Etna vanta origini che risalgono a oltre un secolo fa, quando le corse automobilistiche cominciavano a prendere forma lungo le strade più ardite e affascinanti del territorio italiano. Già allora, l’imponenza dell’Etna e il tracciato tecnico e spettacolare ne fecero un riferimento imprescindibile per piloti del calibro di Eugenio Castellotti, Piero Taruffi, Maria Teresa De Filippis, unica dama a vincere la corsa, Ma è negli anni Settanta e Ottanta che la gara conobbe un’autentica epopea sportiva, entrando nel cuore del pubblico e affermandosi come simbolo di un’intera comunità, capace di esprimere eccellenza, passione e spettacolo. Di quel periodo si ricordano le imprese di Nino Vaccarella, Domenico Scola, Enrico Grimaldi, e di Giovanni Cassibba che è tutt’oggi in attività.

Il percorso odierno, lungo 7,5 km, ripercorre i tratti più noti del tracciato storico e sarà teatro, domenica 15 giugno, delle due manche di gara che assegneranno punti preziosi e premieranno il nuovo vincitore, destinato ad aggiungere il proprio nome a un albo d’oro prestigioso. Il programma si aprirà venerdì 13 con le verifiche sportive e tecniche, cui seguiranno sabato le ricognizioni ufficiali.

L’edizione 2025 sarà il frutto della sinergia tra l’esperienza istituzionale dell’Automobile Club Catania e il dinamismo operativo di Sicilia Promo Sport, un sodalizio nato per restituire alla cronoscalata il lustro che merita. Un evento che non è solo sport, ma racconto di territorio, identità e memoria collettiva, incorniciato dal fascino eterno del vulcano attivo più alto d’Europa: l’Etna, spettatore silenzioso e protagonista indiscusso della corsa.Tutte le info su www.cataniaetna.it e sui maggiori social network.