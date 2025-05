Alberto Ferro rappresenterà l’Italia al Concorso pianistico Fryderyk Chopin a Varsavia

Alberto Ferro rappresenterà l’Italia al prestigioso concorso pianistico internazionale Fryderyk Chopin di Varsavia.

Un traguardo straordinario per uno dei talenti più brillanti della scena musicale italiana: Alberto Ferro, pianista gelese, è stato selezionato per partecipare al 19° concorso internazionale pianistico Fryderyk Chopin, che si terrà a Varsavia nell’ottobre 2025. Un appuntamento storico e tra i più ambiti a livello mondiale per ogni pianista, ospitato nella patria del grande compositore polacco.

In appena dieci anni di carriera, Alberto Ferro ha collezionato vittorie nei più importanti concorsi pianistici internazionali: primo premio al Beethoven di Bonn, medaglia d’argento al Ferruccio Busoni di Bolzano e numerosi altri riconoscimenti sempre ai vertici. La Camera dei Deputati gli ha inoltre conferito due medaglie per meriti artistici, a testimonianza del valore che la sua musica rappresenta per l’Italia nel mondo.

Sabato 28 giugno 2025, la città di Gela avrà l’onore di ospitare un concerto esclusivo di Alberto Ferro, in un’emozionante atmosfera Candle Light. “Un evento simbolico e carico di significato – hanno detto il Sindaco Terenziano di Stefano e l’assessore Romina Morselli – durante il quale l’Amministrazione Comunale conferirà un premio speciale al Maestro Ferro per aver portato il nome di Gela e dell’Italia nei teatri più importanti d’Europa. Alberto è un nostro orgoglio.Una serata imperdibile, tra musica, talento e orgoglio cittadino”.

L’evento sarà presto presentato nella sua interezza e non sarà solo limitato al concerto.