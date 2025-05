Aggredisce la compagna con calci e pugni, arrestato 38enne a Catania

I Carabinieri della Stazione di Catania Ognina hanno arrestato un uomo di 38 anni, residente a Catania, ritenuto responsabile di reiterati maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti della propria convivente, una donna di 36 anni. In particolare, la donna si è presentata presso la caserma dei Carabinieri di Catania Ognina; visibilmente scossa e provata da quanto appena accaduto, è riuscita a raggiungere i militari approfittando del fatto che il compagno, dopo averla aggredita, si sarebbe addormentato. Secondo quanto riferito ai militari, infatti, l’uomo, rientrato a casa all’alba, l’avrebbe colpita con calci e pugni, lanciandole contro alcune sedie, nell’ennesimo episodio di violenza maturato all’interno di un rapporto ormai compromesso da anni di soprusi. La donna ha trovato la forza di iniziare a raccontare tutto ciò che aveva dovuto subire, ricostruendo una lunga storia di maltrattamenti durata oltre vent’anni. In particolare, la donna ha raccontato di continue aggressioni fisiche e verbali, minacce, insulti e anche sorveglianza ossessiva, pedinamenti e pressioni psicologiche. In più occasioni, infatti anche dopo brevi separazioni, il compagno si sarebbe introdotto nuovamente in casa senza il suo consenso, arrivando perfino a dormire nella stanza dei figli. Le violenze, come riferito dalla vittima, si sarebbero verificate anche in presenza dei loro figli minori, soprattutto quando il compagno si trovava sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Anni fa, la signora aveva richiesto un provvedimento di ammonimento nei confronti del compagno, ma nonostante tutto, aveva scelto, nella speranza di un cambiamento, di farlo rimanere nella casa familiare. Purtroppo, invece, la situazione sarebbe progressivamente peggiorata, e lui avrebbe alternato momenti di apparente calma a nuovi episodi di violenza. Il 38enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.