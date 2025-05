A Misano, primi punti per Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto al Campionato Italiano Gran Turismo Endurance

Primi punti stagionali per due talentuosi piloti siciliani affiancati dal management della Tempo srl, una volta archiviato il primo di quattro appuntamenti del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025, andato in scena lo scorso fine settimana presso il Misano World Circuit. Il catanese Giuseppe Nicolosi e l’agrigentino Davide Di Benedetto che, con l’altro esperto coéquipier viterbese Gianluca Carboni, si sono alternati al volante della Porsche 992 GT3 Cup del Raptor Engineering, infatti, hanno conquistato la quinta piazza nella 2^ Divisione della GT Cup AM, pur meritando qualcosa in più, per quanto visto in pista e alla luce di un epilogo inatteso.

«Abbiamo fatto il nostro. Siamo molto soddisfatti della prestazione in sé, non del risultato finale» – la disamina di Nicolosi a ruote ferme – «A me è toccato il primo stint. Al pronti-via ho mantenuto la posizione (la seconda fila di categoria ndr). Mi è subentrato Carboni che, giro dopo giro, è passato al comando per cedere, in seguito, la vettura a Di Benedetto. Decisamente sfortunato il turno di guida di Davide che, infatti, dopo l’ennesimo ingresso della safety car, alla ripartenza è stato incolpevolmente tamponato da un altro concorrente, peraltro in lizza in un’altra classe.

L’impatto ha causato la rottura dell’idroguida e il conseguente quanto obbligato ritiro. Ma, avendo già percorso il settanta per cento della distanza prevista, il punteggio ci è stato regolarmente assegnato. Non abbiamo nulla da rimproverarci. Abbiamo registrato ottimi riscontri e ci sono tutti i presupposti per far bene nel prosieguo di stagione. Inoltre, il nostro inedito team, capitanato da Andrea Palma e Isabelle Maserati che, va sottolineato, era al debutto nella serie Endurance, ha superato ogni più rosea aspettativa, svolgendo un lavoro ineccepibile improntato su competenza e professionalità. Infine, un doveroso ringraziamento ai nostri sponsor, gestiti da RELOAD».

Disputata la tappa romagnola, il circus tricolore riaprirà i battenti nella seconda metà di giugno con un appuntamento di assoluto rilievo, in programma presso l’iconico autodromo di Monza. Calendario Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025:

3/4 maggio – Misano; 21/22 giugno – Monza; 2/3 agosto – Imola; 13/14 settembre – Mugello.