“400Anni. Il Festino di Santa Rosalia fra tradizione, devozione e futuro”: il 16 maggio a Palermo presentazione del libro di Salvo Piparo

Venerdì 16 Maggio 2025 alle ore 17.30, si terrà un evento speciale che celebra la cultura, la tradizione ed il futuro di una delle feste più sentite della Città di Palermo, presso la sala conferenze MAG – Master Academy Antonino Galvagno, in Via Partanna Mondello n. 25 a Palermo.

Protagonista sarà Salvo Piparo, attore, narratore e appassionato custode dell’identità siciliana, che ci presenterà il suo ultimo Libro: “400Anni. Il Festino di Santa Rosalia fra tradizione, devozione e futuro”, ed. Dario Flaccovio.

Durante l’evento, Salvo Piparo dialogherà con Gaspare Simeti, Dirigente Ufficio Grandi Eventi del Comune di Palermo, e con Alessandro Bazan, Artista e Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo: un confronto aperto e appassionato tra istituzioni, arte e narrazione popolare, per immaginare insieme nuove prospettive per la festa della Santuzza.

Salvo Piparo è un attore, narratore e “cuntastorie” palermitano, autentico custode della tradizione siciliana. Attraverso storie, leggende e memorie popolari, rievoca la storia della nostra terra con la tecnica del cunto, dando nuova vita e vibrante intensità al patrimonio culturale della Sicilia.

Il Libro “400Anni. Il Festino di Santa Rosalia fra tradizione, devozione e futuro”, ed. Dario Flaccovio, è un’opera intensa e coinvolgente che attraversa quattro secoli di storia del Festino, tra cunti, aneddoti e riflessioni sulla figura di Rosalia, raccontata con la voce e l’anima di chi vive e custodisce il suo mito.

A rendere l’atmosfera ancora più unica, sarà la degustazione del gelato al gusto Rosalia, creazione esclusiva di Elenka S.p.A., che fonde tradizione e innovazione in un dolce tributo alla nostra Patrona ed è stato selezionato come il gusto ufficiale del Festino 2024, vincendo l’“Avviso per la valorizzazione delle eccellenze del territorio siciliano in occasione del 400°FESTINO DI SANTA ROSALIA (1624-2024)”, Progetto finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato per le Attività Produttive Es. Fin.2024 Capitolo di Bilancio 342525.

L’evento culturale è promosso dal Comitato Educativo VI Circoscrizione del Comune di Palermo (Presidente Michele Maraventano); è organizzato dallo Staff della MAG – Master Academy Antonino Galvagno (Presidente Susanna Mercurio) e di Don Nino S.r.l. (Presidente Arch. Silvia Mercurio) e dalla Coordinatrice Tavolo “Percorsi Educativi” del Comitato Educativo VI Circoscrizione (Arch. Rossella Giletto).

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti, previa prenotazione: https://www.masteracademygalvagno.it/prodotto/salvo-piparo.