In gara i lavori sulla Sp 1 a Montelepre. Schifani «Manteniamo l’impegno preso con il comprensorio»

La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico interviene a Montelepre, in provincia di Palermo, per mettere in sicurezza la Strada provinciale 1. È stata pubblicata, infatti, la gara da 1,5 milioni di euro per l’intervento che metterà fine a un lungo periodo di disagi e pericoli per i residenti della zona a causa di numerosi episodi di caduta massi.

«Abbiamo mantenuto l’impegno preso ai primi di dicembre dello scorso anno con il comprensorio – commenta il presidente della Regione, Renato Schifani, al vertice della struttura – accelerando l’iter che ha portato, in una prima fase, al finanziamento e all’acquisizione della progettazione. Ora procediamo con il bando per avviare i lavori in uno snodo strategico per i collegamenti di quest’area».

Gli uffici di piazza Ignazio Florio, sotto la direzione di Sergio Tumminello, hanno fissato al prossimo 30 aprile il termine per la presentazione delle offerte.

I lavori di sistemazione e messa in sicurezza della Sp 1, principale via d’accesso a Montelepre, riguardano per l’esattezza sette chilometri della strada provinciale, dal bivio per Torretta fino al chilometro 16. Si tratta di un percorso nel quale si sono registrati diversi casi di caduta massi sulla sede stradale a causa dell’instabilità delle pareti rocciose sovrastanti e che, nel recente passato, è stato chiuso al transito veicolare a salvaguardia della pubblica incolumità. Il progetto consiste nel consolidamento del costone e prevede la realizzazione di barriere paramassi e di rivestimenti con reti in aderenza, oltre al disgaggio dei blocchi instabili e a sistemi di chiodatura.