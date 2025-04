Campofranco. I complimenti del coordinatore di FI Rocco Corsaro a Walter Tesauro per l’elezione a presidente del Libero Consorzio

CAMPOFRANCO. Il Coordinatore di Forza Italia di Campofranco Rocco Corsaro, nonché Presidente del Consiglio Comunale, desidera esprimere, a nome proprio e del gruppo locale del partito, le più vive e sincere congratulazioni all’ Avv. Walter Tesauro per la Sua elezione a Presidente del Libero Consorzio di Caltanissetta, avvenuta con il significativo risultato di oltre il 35% dei voti.

Tale affermazione rappresenta un chiaro segnale di fiducia e di apprezzamento da parte degli amministratori del territorio nei confronti della Sua persona, delle Sue capacità e del progetto politico che ha voluto proporre. Un risultato che si inserisce nel solco dell’ottimo lavoro svolto dal Coordinatore provinciale di Forza Italia, On. Michele Mancuso, il cui impegno ha contribuito in maniera determinante alla vittoria finale.

Il Coordinamento di Forza Italia di Campofranco guarda con favore a questo nuovo corso, con l’auspicio che possa segnare una fase di rinnovato impegno per la crescita e la valorizzazione delle comunità provinciali.

Buon lavoro anche ai quattro consiglieri eletti in quota Forza Italia, che hanno contribuito al raggiungimento del 31% del voti di lista: Micciché, Sardella, Sorce e Balbo. La loro presenza in Consiglio rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per il partito e una garanzia di impegno e rappresentanza nei confronti del territorio. Nel confermare la piena disponibilità alla collaborazione istituzionale e politica, si rinnova l’augurio di buon lavoro per un mandato proficuo e ricco di risultati.