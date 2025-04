Caltanissetta. Sentenza di condanna per estorsione, il sindaco Tesauro: “Vicende dannose per le vittime e per tutti i cittadini”

Il sindaco Tesauro: “L’amministrazione è vicina agli imprenditori e alle loro esigenze”

L’amministrazione comunale di Caltanissetta, a seguito della sentenza di condanna emessa dai giudici del Tribunale di Caltanissetta per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e auto riciclaggio aggravato in concorso, ringrazia l’autorità giudiziaria e gli inquirenti per il lavoro svolto quotidianamente a tutela della collettività. “Questi fatti sono dannosi per le vittime direttamente coinvolte e, contestualmente, per tutta la città ed è per questo motivo che il Comune di Caltanissetta si è costituito come parte civile. Fare luce su questa dolorosa vicenda giudiziaria permette di garantire giustizia e infondere maggiore fiducia nelle istituzioni – ha dichiarato il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro -. Come amministrazione siamo e restiamo vicini a tutti gli imprenditori che sono il vero motore dello sviluppo economico del nostro territorio”.