Caltanissetta. Progetto per l’area parcheggio tra le vie Colajanni e Rochester, Adornetto: “Rimodulato e salvato il finanziamento PNRR”

Un parcheggio considerato di importanza strategica data l’ubicazione

È pronto per essere appaltato il primo progetto PNNR della Giunta Tesauro, realizzato recuperando circa 3 milioni di euro da un finanziamento in scadenza.

Il progetto originario, risalente agli anni passati, prevedeva una spesa complessiva di circa 6 milioni di euro finanziata per circa la metà dai fondi PO-FERS 2014-2020 e per la restante parte dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

L’area interessata ai lavori, in passato destinata a mercato ortofrutticolo ma oggi totalmente abbandonata, ha una superficie di circa circa 9.000 mq e, dopo i lavori, accoglierà un parcheggio. Il progetto è considerato di utilità strategica soprattutto in considerazione dell’ubicazione. Si trova in via Rochester a breve distanza dalla stazione ferroviaria, dalla piscina comunale e dal Palacarelli. La via, inoltre, in occasione della festa patronale, ogni anno accoglie una fiera merceologica.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto e il dirigente della II Direzione Giuseppe Tomasella, di concerto con gli uffici competenti, hanno rivisitato il progetto originale tenendo in considerazione i fondi rimasti a disposizione del Comune a seguito della rimodulazione del finanziamento pubblico.

“Abbiamo ritenuto necessario, per l’interesse dell’intera città, non perdere anche la seconda quota di finanziamenti che ammontava a circa 3 milioni di euro erogabili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In sinergia con il dirigente e i tecnici, pertanto, abbiamo rivisitato totalmente la precedente versione del progetto per adeguarla alle nuove esigenze e garantire, al contempo, la rigenerazione di un area ormai abbandonata” ha spiegato l’assessore Adornetto.

Il Dirigente Tomasella, con determina dirigenziale del 12/02/2025, ha proceduto ad affidare allo Studio Architetti Cimino Associati la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione per i “Lavori di realizzazione di un nodo di interscambio attraverso la realizzazione di un terminal bus extraurbano tra Via N. Colajanni e Via Rochester nel Comune di Caltanissetta”.

Il progetto, per esigenze logistiche, continua a mantenere lo stesso titolo del precedente ma prevede, rispetto al passato, la rimodulazione e la rigenerazione dell’area, la regimentazione delle acque, la realizzazione di un fabbricato destinato a biglietteria e la realizzazione di un area a parcheggio con ingresso e uscita dalla Via Colajanni in cui insisteranno tre colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Nell’area sono presenti tre immobili realizzati con strutture portanti in conglomerato cementizio armato e copertura con tetto a falde di cui sono rimaste integre soltanto le capriate in ferro fortemente attaccate dall’azione corrosiva.

I suddetti fabbricati, ad oggi abbandonati, intorno agli anni settanta erano utilizzati per lo svolgimento delle attività del mercato ortofrutticolo della città. In seguito al trasferimento della suddetta attività in altra sede, tutta l’area è rimasta abbandonata fino ai nostri giorni.

Si prevede, inoltre, la demolizione dei fabbricati esistenti e la ricostruzione di uno solo degli edifici avente la stessa posizione e forma planimetrica di quello demolito.

L’immobile che verosimilmente sarà adibito a “Biglietteria”, sarà realizzato nella stessa posizione, dimensione e forma planimetrica del precedente fabbricato (fabbricato 2) che dovrà essere demolito; per cui verrà realizzato a pianta rettangolare dalle dimensioni complessive di 20,55 mt x 8,50 con Superficie totale di 215 mq circa

“A nome di tutta l’amministrazione ringrazio il dirigente Tomasella per aver curato la rivisitazione del progetto garantendo che l’intera città possa godere di questo importante finanziamento e di un’infrastruttura strategica” ha concluso l’assessore.