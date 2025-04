Caltanissetta. I consiglieri Turturici e Vagginelli sul rifacimento del ponte di collegamento delle contrade Serra dei Ladroni e Niscima

I consiglieri comunali di Caltanissetta Futura e Democratica, Armando Turturici e Carlo Vagginelli, hanno richiesto in Seconda Commissione Urbanistica di sollecitare con urgenza il neoinsediato Presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Walter Tesauro, affinché dia immediato seguito alla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale nel 2024 per il rifacimento del ponte che collega Contrada Serra dei Ladroni e Contrada Niscima. Il ponte, di competenza provinciale, è chiuso dal 2018 a seguito delle verifiche strutturali disposte dopo il crollo del Ponte Morandi.

La chiusura ha determinato nel tempo gravi disagi per i residenti delle contrade Serra dei Ladroni e Niscima, limitando l’accesso ai servizi essenziali, ai percorsi scolastici e lavorativi, e creando difficoltà anche nei casi di emergenza sanitaria. Il Presidente della Seconda Commissione Urbanistica, su iniziativa dei due consiglieri, si è impegnato nel formalizzare il prima possibile una richiesta rivolta al Presidente Tesauro affinché il progetto di ricostruzione venga inserito tra le priorità dell’ente provinciale.



I consiglieri Turturici e Vagginelli sono sempre a disposizione, anche della Provincia, per lavorare in sinergia per il territorio.