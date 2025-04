Caltanissetta. Al via i lavori per piste ciclopedonali e pavimentazione stradale: si parte dal parco Assunto

Gli interventi progettuali, che saranno realizzati grazie a un finanziamento dell’UE di 5 milioni di euro, prevedranno opere infrastrutturali, una pista ciclabile di 26 km e il rifacimento del manto stradale

Ripristino della pavimentazione stradale e istituzione di una rete integrata di piste ciclopedonali che punta a rivedere il concetto di mobilità dolce a Caltanissetta.

Sono questi i contenuti del progetto finanziato dall’Unione Europea e nello specifico della misura M5C212.1 del PNRR, che si tradurranno nell’imminente avvio di interventi infrastrutturali mirati a implementare la sicurezza stradale,lo spazio urbano e i collegamenti viari e ciclabili a disposizione dei cittadini.

Gli interventi in programma, infatti, grazie a un importo totale di circa 5 milioni euro, saranno realizzati a partire da lunedì 5 maggio, quando sarà inaugurato il primo cantiere all’interno del parco “Rosario Assunto”. A giugno, invece, la società Sicania Costruzioni SRL, che si è aggiudicata i lavori, si occuperà del rifacimento delle strade per circa 260.00 mq e della realizzazione di una pista ciclabile di 26 km.

“Abbiamo deciso di iniziare questi importanti lavori dal Parco Rosario Assunto al fine di non congestionare il traffico veicolare nelle ore diurne, condizionato in buona parte anche dalle necessità degli studenti, così da intervenire sulle strade solo a chiusura delle attività didattiche delle scuole – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto.

Una scelta che è in linea anche con la nostra visione globale di collettività: risulta prioritario rivitalizzare l’area in questione per offrire al cittadino servizi utili a vivere adeguatamente questo grande polmone verde urbano e trasformarlo in un reale centro di aggregazione”.

In considerazione delle opere infrastrutturali che verranno effettuate sul parco, come l’impianto di illuminazione ai margini della pista, la rete idrica ad anello per l’irrigazione delle piante, il blocco di servizi igienici, panche e tavolini per il picnic e una scala panoramica, l’accesso al parco sarà vietato per almeno 100 giorni, ovvero il tempo necessario a realizzare l’illuminazione ciclopedonale.

“Questo primo intervento e i lavori di ripristino della pavimentazione stradale, in programma a partire dalla fine di giugno, cambieranno il volto della nostra città – ha dichiarato l’assessore Adornetto.

Le strade interessate saranno totalmente scarificate, i tombini saranno smontati e ricollocati a livello stradale e successivamente si passerà alla nuova bitumazione delle strade con collocazione della segnaletica verticale e orizzontale”.

Il comando della Polizia Municipale, a questo proposito, ha già predisposto un adeguato programma di regolamentazione del traffico, al fine di arrecare quanto meno disagi alla popolazione nonché alle attività commerciali che operano lungo le strade interessate dai lavori.

Gli interventi sulle strade, come dichiarato dallo stesso assessore Adornetto, restano prioritari per l’Amministrazione e potrebbero essere oggetto di ulteriori finanziamenti, al fine di limitare i disservizi per i cittadini e soprattutto tutelare l’incolumità pubblica: “Abbiamo richiesto, nell’ambito della FUA, un finanziamento di 5,5 mln di euro per un ulteriore progetto che prevede il rifacimento del manto stradale per altri 300.000 mq.

Tra le nostre priorità c’è certamente la manutenzione delle strade, che purtroppo talvolta arrecano oltre che disservizi per i cittadini nisseni anche debiti fuori bilancio per l’Ente, in considerazione delle continue richieste di risarcimento per danni causati ai veicoli”.

