Borgo Santa Rita: approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione della strada di accesso

Assessore Adornetto: “Con questo finanziamento puntiamo allo sviluppo socio – economico delle aree rurali”.

Con la Delibera di Giunta n. 39 del 15 aprile 2025 è stato approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione e ammodernamento della strada di accesso alla borgata Santa Rita per un importo complessivo di 1.230.000 euro.

Il progetto, così formulato, mira a ottenere un finanziamento nell’ambito dell’intervento SRD07 “Interventi in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali – Azione 1 del Completamento per lo Sviluppo rurale della Regione Siciliana al Piano Strategico PAC 2023-2027”.

Non si tratta soltanto di riqualificare la via d’accesso a un’area che rientra nel territorio di Caltanissetta ma il progetto va inserito nella più ambiziosa e concreta visione di sviluppo socio-economico delle aree rurali.

Le tipologie di finanziamenti ammissibili, infatti, sono quelli finalizzati a realizzare, adeguare o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali agricole, delle comunità rurali e dell’intera società. Particolare attenzione è rivolta alla viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio.

“Presenteremo l’istanza di accoglimento del finanziamento al bando Regionale – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Calogero Adornetto -. La presenza di numerose aziende agricole presenti nella contrada consentirà al progetto esecutivo di ottenere un punteggio elevato”.

Assessore Calogero Adornetto

L’opera, su proposta dello stesso assessore Adornetto, è stata inserita nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2025/2027 approvato dal Consiglio Comunale.

Il Dirigente della II Direzione Giuseppe Tomasella ha già affidato gli incarichi relativi alla progettazione e all’esecuzione dei lavori al personale della Direzione II e, in particolare, nominando Responsabile Unico del Progetto Giovanni Sardo e Progettista dell’opera Angelo Gammino. La durata dei lavori è stimata orientativamente in sei mesi.

Il progetto redatto in tempi brevi e approvato dalla Giunta Tesauro, riguarderà la ristrutturazione dell’intera superficie del Borgo Santa Rita e della strada di penetrazione, di proprietà del Comune di Caltanissetta, che collega alla S.P. 2 per una lunghezza totale di circa 3,5 Km. Sono previsti la fornitura e la messa in opera di gabbionate metalliche al fine di contenere il terreno a monte della strada e la piantumazione di assenze arboree lungo tutto il tragitto.

“Desidero, a nome dell’intera Giunta Comunale ringraziare il Dirigente Tomasella e tutta la squadra di progettisti degli uffici comunali – ha concluso l’assessore Adornetto –. Già dal nostro insediamento abbiamo lavorato in sinergia per individuare finanziamenti che permettessero di realizzare opere pubbliche nell’interesse dell’intera collettività nissena e, il personale in serivizio, nonostante sia in numero ridotto rispetto alle reali esigenze del nostro Comune, con diligenza e professionalità svolge il proprio lavoro con costanza e risultati eccellenti”.