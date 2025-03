Terme di Sciacca e Acireale, la videodichiarazione del presidente Schifani

«Abbiamo già pubblicato gli avvisi esplorativi per trovare partner privati che ci affianchino nel rilancio delle terme di Acireale e Sciacca. Le manifestazioni di interesse si chiuderanno il 30 maggio: un passaggio fondamentale per individuare investitori seri, capaci di valorizzare questi luoghi straordinari. Per realizzare ciò, abbiamo fatto la nostra parte destinando 90 milioni di euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione, che grazie agli investimenti privati arriveranno a oltre 180 milioni». Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene così sulle terme di Sciacca e Acireale.

«Abbiamo superato tanti ostacoli burocratici – aggiunge – che per anni hanno bloccato ogni tentativo di rilancio. Il riordino normativo, la liquidazione degli enti, la creazione di un percorso chiaro per gli investitori: tutto questo è stato fatto per evitare di ripetere gli errori del passato».

La videodichiarazione è disponibile su YouTube a questo indirizzo.