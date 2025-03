Sinergia turistica tra Caltanissetta e Mazzarino: un incontro tra le amministrazioni comunali

Si allarga la maglia dell’offerta turistica per il Centro Sicilia

La sinergia turistica del Centro Sicilia allarga le sue maglie inglobando anche Mazzarino nella rete costruita con Agrigento, Enna e Piazza Armerina.

Il Sindaco Walter Tesauro e l’assessore Guido Delpopolo hanno incontrato il sindaco di Mazzarino Domenico Faraci e l’assessore alle attività produttive di Mazzarino Filippo Alessi.

“Una comune visione d’intenti era stata già condivisa durante la cerimonia di consegna del Guinness World Record – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro -. In quella giornata, durante la quale sono stati valorizzati il Cannolo di Caltanissetta e il Torrone di Mazzarino è stato messo in evidenza il potenziale del turismo enogastronomico oltre che quello artistico, architetturale e antropologico. Il riconoscimento di “Agrigento Capitale della Cultura” è un volano di sviluppo turistico dal quale trarre il massimo beneficio e non si limiterà all’organizzazione di attività ed eventi da svolgersi nel 2025. Abbiamo già condiviso l’importanza di una programmazione che si potrà concretizzare nel medio termine. Viviamo in una terra meravigliosa e ricca di cultura. Un piccolo gioiello pronto ad accogliere turisti e noi faremo di tutto ciò che è di nostra competenza per favorire questo indotto supportando viaggiatori e operatori economici”.