Sicilia. Forestali, Giambona(PD): “Categoria bistrattata da Governo regionale”

“Ieri è stato approvato un emendamento proposto dalla maggioranza, che ha trovato la contrarietà di tutto il Pd, che bistratta la categoria dei forestali. L’obiettivo di questa misura, voluta dal governo Schifani, è quello di vanificare gli sforzi dei dipendenti forestali della Regione Siciliana che, attraverso percorsi legali, stanno lottando per ottenere il giusto risarcimento a causa dell’uso improprio e anomalo dei contratti a termine. Contratti che, tra l’altro, hanno già attirato l’attenzione dell’Unione Europea”. Lo ha dichiarato il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano del Partito Democratico, Mario Giambona.

“La qualificazione del rapporto di lavoro non può essere regolata da una norma regionale. Vi è un chiaro vizio di incompetenza e questa norma è destinata a essere facilmente impugnata a livello centrale – spiega -. L’approvazione di questa misura rappresenta un atto diretto contro gli operai forestali, che chiedono da tempo, anche attraverso le loro organizzazioni sindacali, un’inversione di tendenza che consenta loro di beneficiare finalmente di un turnover regolare e di ottenere la tanto attesa riforma della forestazione, che includerebbe anche la loro stabilizzazione”.

Giambona infine conclude spiegando che “non è accettabile che i lavoratori nascano precari e chiudano la loro carriera in una condizione di continua instabilità. Questo ulteriore passo, che il Partito Democratico ostacolerà in sede di approvazione, dimostra un totale disprezzo per la dignità di questi lavoratori. Noi porteremo avanti tutte le azioni concrete necessarie per fermare quella che riteniamo essere una ingiustizia”.