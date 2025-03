Incontro La Sicilia, Di Paola risponde a Schifani: “Inceneritori sono una sciagura. Aspettiamo le dimissioni del manager ASP Trapani”

“Altro che sostegno sulla linea degli inceneritori. Ribadiamo al presidente della Regione Renato Schifani che gli inceneritori sono una sciagura e lo sostiene anche la Commissione Europea. Continuiamo a perorare piuttosto la necessità dei piccoli impianti di prossimità che, con la raccolta differenziata, sarebbero capaci di creare centinaia di nuovi posti di lavoro e consentirebbero un immediato abbattimento della TARI per i cittadini”. Lo ha dichiarato il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, intervenendo a Palazzo Biscari a Catania in occasione dell’ottantesimo compleanno del quotidiano La Sicilia.

“Oggi il presidente Schifani – aggiunge Di Paola – ha parlato di meritocrazia nella macchina amministrativa regionale. A questo proposito continuiamo a chiederci perché non agevoli le dimissioni del manager dell’ASP di Trapani, Croce, dopo la palese inefficienza manageriale palesata anche dalle cronache in queste settimane”.