Caltanissetta. Uil sottoscrive il documento “Il valore delle ex province per la politica regionale”

Siamo dei dipendenti dell’ex Provincia Regionale di Caltanissetta e desideriamo portare all’attenzione della collettività dei fatti che documentano il ridotto “valore” che la Politica Regionale attribuisce agli Enti ex province facendo diventare prioritaria la competizione elettorale, seppure di secondo livello, rispetto all’esigenza di far rifunzionare gli stessi Enti dopo averli depauperati con l’insensata campagna di cancellazione avviata dall’annuncio televisivo dell’ex Presidente Crocetta.

In questi giorni, con un ordine del giorno votato a maggioranza, i Deputati della Regione Sicilia hanno chiesto al Presidente Schifani di impegnarsi a “… sospendere, tramite i commissari straordinari attualmente in carica, le procedure concorsuali in essere fino all’insediamento degli organi elettivi al fine di consentire ai medesimi organi di valutare l’opportunità di confermare, modificare o revocare le determinazioni assunte dalle gestioni commissariali”, per salvaguardare la competizione elettorale dall’assunzione di posizioni di privilegio da parte di soggetti che rivestono ruoli istituzionali.

Il Presidente della Regione ha inviato detto odg all’Assessore Regionale agli Enti Locali per “… le conseguenziali valutazioni e l’avvio delle ritenute iniziative ….” che a Sua volta, con la stessa motivazione, lo invia ai Commissari Straordinari dei sei Liberi Consorzi Comunali siciliani.

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ex Provincia Regionale di Caltanissetta ha valutato, previa interpretazione corretta del termine “procedure concorsuali” (secondo il diritto italiano trattasi del fallimento, amministrazione straordinaria etc, ma nel caso di che trattasi i Deputati intendono riferirsi ai concorsi per le assunzioni di dipendenti nei liberi consorzi) di procedere alla sospensione delle attività conseguenti ai bandi dei concorsi già pubblicati per l’assunzione di dipendenti e per i quali risultano pervenute le istanze dei concorrenti ricomprendendo nella sospensione anche uno degli istituti del CCNL che prevede la progressione verticale in deroga a quella ordinaria (una sorta di avanzamento professionale collegata all’esperienza).

Tutto ciò, soprassedendo al fatto che la carenza di organico, determinata dai numerosi pensionamenti senza alcun rimpiazzo, non permette più al Libero Consorzio di assicurare i propri servizi che nella fattispecie si traducono in difficoltà gestionali, sino al limite dell’assenza gestionale, delle infrastrutture viarie e scolastiche. E’ noto a tutti che in atto il personale dell’Ente arranca nella gestione delle strade provinciali e delle scuole ove occorre operare la costante vigilanza e manutenzione con progettazione ed esecuzione degli interventi e il puntuale riscontro alle numerose richieste dei dirigenti scolastici e dell’utenza stradale e dei proprietari delle aree servite dalle strade provinciali. Il paradosso di questo Ente si palesa nella caparbietà mostrata dai dipendenti, in particolare durante il periodo di indisponibilità di risorse economiche, ad accedere a tutte le possibilità governative e non di acquisizione di finanziamenti e che oggi, pur avendoli ottenuti, non si riesce ad utilizzarli per carenza di risorse umane.

La carenza di organico è così tangibile che, proprio in questi giorni, diversi sono i dipendenti ai quali è stato indirizzato un avviso di garanzia per presunte colpe connesse allo stato manutentivo di una strada provinciale nella quale risulta alta la frequenza di incidenti stradali pur avendo questo Ente eseguito sulla stessa molteplici interventi di manutenzione, nel limite delle risorse disponibili e che unico vero deterrente dovrebbe essere garantito dal fare rispettare in loco i limiti di velocità imposti da parte del servizio assicurato dalla cosiddetta polizia provinciale non esistente nel ns. Ente per carenza di risorse umane qualificate.

Per dare il giusto peso alla carenza di organico, che si acuisce guardando anche alle professionalità, si evidenzia che in un trentennio circa 500 sono state le unità di personale pensionate e non rimpiazzate ed oggi la dotazione organica dell’Ente è rappresentata solo da n. 159 unità, significando che in atto al Settore tecnico tre funzionari (due geometri e un ingegnere) sono i responsabili di complessivi Km. 1116 di strade provinciali collaborati, mediamente, da un’unita tecnica istruttore e da pochissimi collaboratori professionali capicantonieri e cantonieri (personale tutto con età non inferiore ai 60 anni). Peggio risulta la situazione nel comparto Edilizia dove tutti gli edifici dell’Ente (47 immobili tra edifici scolastici, sedi di uffici e di strutture sportive) sono gestite da due funzionari architetti collaborati anch’essi da uno o due istruttori, risultando quasi sguarnito tutto il settore impiantistico.

Medesime difficoltà si hanno anche negli altri settori quali l’assistenza sociale e i servizi ambientali in cui l’Ente con il personale residuo cerca di far fronte ai propri obblighi che spesso comportano riscontri non immediati.

Orbene, a fronte della suindicata esigenza di ricoprire con la massima sollecitudine i posti vacanti nei liberi consorzi, la Deputazione Regionale con l’avallo “valutato” dei Commissari Straordinari ha inteso bloccare tutto ritenendo che l’assunzione di un istruttore o di un operatore o, addirittura di un dirigente (pur in presenza dei bandi di concorso pubblicati), possa determinare dei privilegi a qualcuno creando nocumento alla competizione elettorale di secondo livello. Non riusciamo poi a comprendere quale interferenza possa generare ad una competizione politica, in cui i cittadini non votano, lo svolgimento di progressioni verticali, per giunta in deroga, cioè senza esami orali o scritti ma solo sulla base di valutazioni di curriculae e titoli in applicazione del CCNL vigente. Come pure non riusciamo a toglierci il cruccio che forse si è voluto sospendere tutto per consentire alla “politica regionale” di gestire essa stessa i presunti “privilegi”.

Siamo convinti che dal momento che un bando di assunzione favorisce qualcuno lo stesso va impugnato nelle sedi competenti oltre che, nel caso se ne ravvisasse la necessità, va inoltrata la denuncia all’autorità giudiziaria e che, al massimo, per le motivazioni addotte nell’ordine del giorno della deputazione regionale si potevano bloccare eventuali concorsi di direttori generali o simili ma non certamente questo unico momento di respiro che la normativa nazionale ha aperto per permettere le assunzioni negli Enti locali consentendo il rimpiazzo di funzionari, istruttori, operatori tecnici e amministrativi tanto necessari in questi Liberi Consorzi per garantire efficientemente i servizi istituzionali.