Bambina di 11 anni morta a Palermo, aperta inchiesta: aveva vestiti intrisi di benzina e segni di violenza

PALERMO. La bimba morta ieri pomeriggio aveva 11 anni (e non 14, come si era appreso in un primo momento) e soffriva di crisi epilettiche. Secondo quanto appreso è arrivata in ospedale sporca di sangue e con i vestiti intrisi di benzina. Viveva, sempre secondo quanto appreso, in un contesto familiare molto degradato. La piccola abitava con la mamma, il compagno di lei e i fratellini. Il papà, separato dalla mamma e avvisato dell’accaduto, è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla quando la figlia era già morta. Al centro dell’inchiesta i vestiti intrisi di benzina e i segni di violenza sul corpo della bambina. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Palermo e il corpo è stato portato all’istituto di Medicina legale del Policlinico, dove sarà eseguita l’autopsia. La bimba era per le ripetute crisi di epilessia. La mamma della bambina e il compagno sono stati sentiti per circa tre ore in questura. Anche il papà è stato ascoltato. (AGI)