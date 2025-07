The Kolors, Petrantoni ammette criticità: la dura risposta dell’ex sindaco Gambino per l’accenno ironico al suo concerto di capodanno

A meno di ventiquattro ore dal concerto dei The Kolors in viale Regina Margherita, l’assessore agli eventi Toti Petrantoni ha affidato a un post sui social la sua riflessione a consuntivo sull’evento. Con un bilancio franco e diretto, Petrantoni ha riconosciuto la grande partecipazione di pubblico e il successo dell’iniziativa, ma non ha taciuto le criticità emerse, in particolare quelle legate all’audio, che hanno scatenato numerosi commenti e polemiche sui social network.

Nel suo intervento, l’assessore ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione Tesauro nell’organizzazione di eventi di richiamo, parlando di una “nuova strada” intrapresa per valorizzare la città. Petrantoni ha anche fatto un riferimento al concerto di Irama per Capodanno organizzato due anni fa dall’amministrazione guidata da Roberto Gambino, richiamando alla memoria il costo di 200.000 euro .

Proprio questo passaggio ha innescato la replica dell’ex sindaco, che non ha tardato a rispondere con un post molto critico. “Sembrava un’analisi obiettiva – ha scritto Gambino – ma è andata a sbattere con la citazione del concerto di Irama, dimenticando il flop dello scorso anno in via Libertà. Lì emerge la mediocrità di questo assessore e dell’amministrazione Tesauro, che tenta di nascondere le proprie manchevolezze dietro citazioni distrattive. Se l’assessore avesse chiesto scusa avrebbe fatto un figurone, ma il popolo non è bue come pensano questi amministratori”.

Gambino ha rivendicato i risultati raggiunti durante la sua amministrazione, affermando che “la nuova strada, dopo anni di silenzio, è stata tracciata da noi con il M’arricrio”, invitando l’attuale giunta a proseguire su quella linea, anche grazie alla vicinanza politica con l’assessorato regionale al Turismo e la presidenza dell’ARS.

Nella parte finale del suo intervento, l’ex primo cittadino ha puntato il dito contro, a suo vedere, la presunta mancanza di trasparenza nella gestione degli atti amministrativi: “Nonostante la mia richiesta di accesso diretto agli atti per esercitare la funzione ispettiva, la direzione eventi non ha ancora fornito la documentazione. Invito Petrantoni a sollecitare gli uffici affinché vengano rispettati i diritti dei cittadini e si garantisca la massima chiarezza sull’utilizzo dei fondi pubblici”.

Il botta e risposta tra Petrantoni e Gambino ha quindi acceso il dibattito politico cittadino, trasformando il concerto dei The Kolors da evento di intrattenimento a terreno di confronto sull’efficienza organizzativa e sulla visione futura per gli eventi culturali della città.