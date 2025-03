Caltanissetta. La città che vogliamo: l’8 marzo la Consulta femminile incontra la Giunta e il consiglio Comunale

Un confronto per sollevare spunti di riflessione, evidenziare criticità e suggerire soluzioni.

L’8 marzo 2025 la Consulta comunale femminile incontrerà la Giunta Comunale e i consiglieri Comunali della città di Caltanissetta.

L’appuntamento si terrà alle 16:30 nella sala degli oratori di Palazzo Moncada e sarà aperto alla cittadinanza consentendo a tutti coloro i quali vorranno partecipare di intervenire al confronto attivo.

“Con questo incontro vogliamo inaugurare una stagione nella quale la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune sia concreta e attiva. Un incontro nel quale lanceremo degli spunti di riflessione, solleveremo criticità e suggeriremo soluzioni” ha commentato la portavoce della consulta comunale femminile di Caltanissetta Ester Vitale che, insieme alla vice portavoce Lidia Trobia rappresenta l’associazione Onde donneinmovimento. All’incontro saranno presenti anche le altre rappresentanti della consulta femminile: Anna Giannone (Ass. Galatea), Valentina Guzzo (Fidapa), Magda Cassifi e Maria Rosa Bellavia (Allattamore) nonché altre tante altre donne che hanno aderito alla Consulta come singole cittadine.

“Questo è un incontro promosso per creare un percorso virtuoso tra i cittadini e l’amministrazione – ha dichiarato l’assessore Ermanno Pasqualino -. Le consulte, come previsto dal regolamento approvato dal Comune di Caltanissetta, favoriscono la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, ciascuno secondo le proprie competenze. Siamo ben lieti, dunque, di ascoltare la voce dei nisseni attraverso questi organi consultivi e cercare, come possibile, di rispondere alle richieste della collettività”.

Le proposte che verranno avanzate – hanno anticipato dalla Consulta Comunale femminile – saranno tutte concrete, sostenibili e orientate a migliorare il benessere di vita delle cittadine e dei cittadini.

“Non si tratta di un percorso rivoluzionario ma di piccoli accorgimenti focalizzati dal punto di vista femminile e dei quali, se efficacemente attuati, potrà beneficiare tutta la collettività – hanno ribadito dalla consulta -. Siamo aperte al confronto su ogni aspetto delle proposte e non escludiamo che potranno essere organizzati ulteriori eventi monotematici”.