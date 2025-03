Caltanissetta. Incidente stradale in via Rosso di San Secondo. Il sindaco Tesauro: “Le nostre telecamere al servizio delle forze dell’ordine”

Le immagini delle telecamere di proprietà del Comune hanno permesso di individuare l’investitore

Il sindaco Walter Tesauro è intervenuto in merito all’incidente che lunedì mattina ha coinvolto una studentessa investita da un motociclo mentre stava regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali per recarsi a scuola.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri che, accertata la dinamica dei fatti, hanno avviato le indagini per individuare il colpevole. A tal proposito hanno visionato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza di proprietà del Comune di Caltanissetta e, in poche ore, sono risaliti all’investitore. Il conducente,secondo quanto appreso dalla stampa, “dopo aver investito la giovane è fuggito via senza fermarsi per prestare soccorso”.

“Auguro una pronta guarigione alla giovane studentessa vittima dell’incidente stradale e plaudo all’operato dei militari dell’Arma dei Carabinieri che, con solerte tempestività, hanno individuato e denunciato in poche ore l’investitore – ha dichiarato il Sindaco – . Un’indagine svolta in tempi molto celeri anche grazie al supporto visivo delle telecamere della videosorveglianza istallate in tutta la città dal Comune di Caltanissetta e gestite dalla Polizia Municipale. Una città più sicura è una garanzia per i cittadini e un importante elemento deterrente”.