Caltanissetta. Dal cannolo al rollò per il rilancio socio-economico della Città. L’assessore Delpopolo: “Punto di inizio per la crescita e promozione del territorio nisseno”

Alla città di Caltanissetta riconosciuto il Guinness World Record per “Il cannolo più lungo del mondo” – 21 metri e 43 centimetri realizzato l’11 settembre 2022. È questo il punto di partenza dal quale il capoluogo nisseno può riappropriarsi della sua identità per incentivare uno sviluppo economico che sia crescita e promozione della tradizione nissena, ma anche motore di turismo.

“È stato un riconoscimento importante ottenuto grazie all’abnegazione, alla dedizione e alla creatività dei nostri maestri pasticceri con a capo il nostro Maestro Lillo De Fraia che non finiremo mai di ringraziare – dice l’assessore con delega allo Sviluppo Economico del Comune di Caltanissetta, Guido Delpopolo –. Oggi dà una spinta all’Amministrazione per poter lanciare una serie di attività promozionali dei nostri dolci, dei nostri prodotti locali”.

Un riconoscimento, quello del Guinness World Record, dunque, che rappresenta un trampolino di lancio per investire sui prodotti tipici nisseni, in particolare quelli dolciari, sul settore enogastronomico, non solo per definire l’identità della Città o per elevare la tradizione, ma anche per rilanciare il tessuto socio-economico del territorio attraverso diverse azioni di promozione.

“Il Record è un punto di inizio per noi – dice ancora l’assessore Delpopolo –, perché da qui in poi bisogna avere la lungimiranza di organizzare e programmare una serie di eventi, di attività promozionali che, grazie a questa vetrina internazionale, ci permetta di far conoscere la nostra Città, anche sotto l’aspetto culturale, storico e artistico.”

Non solo il cannolo più lungo del mondo di Caltanissetta, ma anche il torrone più lungo del mondo – 1004 metri realizzato il 18 settembre 2019 –; record, quest’ultimo detenuto dalla città di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. E ai quali è da aggiungere anche il record per il rollò più lungo del mondo, realizzato nel 2022 a Caltanissetta.

“Questi traguardi sono stati raggiunti, innanzitutto, grazie ai maestri pasticceri locali che sono stati i veri protagonisti che hanno portato ai riconoscimenti del Guinness – prosegue l’assessore Delpopolo, accennando che a breve si organizzerà una fiera dove all’interno verranno inseriti più prodotti dolciari–. Siamo consapevoli che questi prodotti rappresentano la nostra identità e le nostre tradizioni ed è giusto partire da qui.”