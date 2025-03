Caltanissetta. Alario(Ugl): “Istituire tavolo permanente per gli investimenti sul territorio gelese”

Andrea Alario, segretario confederale Ugl Caltanissetta, interviene in merito al tema degli investimenti sul territorio Gelese, proponendo l’istituzione di un tavolo permanente.

La proposta è stata avanzata nelle scorse settimane e adesso accolta dal sindaco di Gela Terenziano Di Stefano. Diventa urgente infatti istituire un tavolo permanente per gli investimenti sul territorio gelese. Il segretario confederale Ugl Andrea Alario, più volte, si era rivolto alla politica e all’amministrazione, avanzando questa richiesta. L’ha confermata durante il congresso del movimento “Una Buona Idea”. Il sindacalista ha parlato di “un’esigenza da concretizzare prima possibile per dare una prospettiva di rilancio al territorio”. Il sindaco Di Stefano, a sua volta intervenuto ai lavori congressuali, ha accolto l’invito. “Darò da subito indicazioni ai miei assessori affinchè si proceda in questa direzione – ha riferito il primo cittadino – sono d’accordo con la proposta di un tavolo permanente per gli investimenti”. “Il settore industriale, nella dimensione della sostenibilità, così come una filiera di nuovi investimenti sul territorio locale, non sono punti lontani dall’attenzione del sindacato. Sono invece prioritari – precisa Alario – siamo pronti a partecipare al tavolo e a dare il nostro contributo. La proposta è stata avanzata dall’Ugl proprio per programmare e dare vere possibilità di sviluppo e occupazionali. Fummo tra i primi a credere nell’area di crisi per gli investimenti alternativi a quelli di Eni, altro strumento istituzionale che va attuato in pieno”.