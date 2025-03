Caltanissetta. Abbandono di rifiuti, individuati 10 trasgressori. L’assessore Aiello: “Tolleranza zero per chi sporca la città”

I controlli effettuati in sinergia tra Polizia Municipale, ufficio tecnico e Dusty hanno permesso di individuare 10 trasgressori

“Tolleranza zero contro chi sporca la città danneggiando l’ambiente che appartiene a tutti”. È questo il principio propulsore che ha spinto l’amministrazione comunale di Caltanissetta, recentemente insignita del premio “Comune Plastic Free” per l’impegno raggiunto nella sensibilizzazione e attuazione di politiche ambientali, ad attuare azioni di controllo e sanzionamento dei trasgressori.

“Il nostro obiettivo è quello di educare la cittadinanza a un corretta tutela dell’ambiente grazie anche all’utilizzo di idonei carrellati per la raccolta differenziata” ha spiegato l’assessore all’ambiente e alla Polizia Municipale Oscar Aiello. Un intento che, per essere realmente messo in atto, deve necessariamente passare per la sanzione contro chi non rispetta le regole di civile convivenza.

Grazie al sistema di videosorveglianza, istallato come deterrente ai reati ma anche per individuare eventuali colpevoli, sono stati segnalati e individuati 10 cittadini che hanno abbandonato i rifiuti in luoghi non idonei.

“Ringrazio per l’impegno profuso nei controlli ambientali i dirigenti Diego Peruga e Giuseppe Tomasella, i dipendenti della Polizia Municipale e dell’ufficio tecnico e gli operatori della Dusty – ha proseguito l’assessore -. Le telecamere sono uno strumento prezioso per tutelare il nostro ambiente e contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. I controlli mirati sono giornalieri e stanno già dando risultati concreti e mi appello ai cittadini invitandoli a regolarizzare la loro posizione assicurandosi di rispettare la normativa ambientale. A seguito dei provvedimenti amministrativi siamo stati informati che alcuni dei condomini sanzionati si sono dotati di adeguati carrellati impegnandosi a rispettare le normative e l’abbandono di rifiuti nella zona è drasticamente calato. Ciò ci conferma la correttezza della nostra strategia. Una città più pulita non è soltanto esteticamente più gradevole alla vista ma anche più salubre perché garantisce contro il proliferarsi di malattie e animali infestanti pericolosi per la salute dei cittadini. Il rispetto civico all’ambiente, dunque, non è soltanto un ideale da perseguire ma una necessità da pretendere da tutti. E noi ci impegneremo per farlo rispettare”.