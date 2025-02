VALLELUNGA. Sono iniziati i lavori di asfaltatura della Sp 139 (Cantina Sociale) e della Sp18 strada di Collegamento con Villalba.

Si tratta di due arterie viarie ritenute fondamentali non solo per assicurare una viabilità adeguata e potenzialmente sicura, ma anche per far si che il collegamento tra Vallelunga e Villalba possa essere più agevole rispetto ad ora.