Terremoto in Croazia, trema la costa: scosse avvertite anche in Italia

(Adnkronos) – Due scosse di terremoto, una di magnitudo 5.1 e un'altra di magnitudo 5.2, sono state registrate oggi alle 18.43 in Croazia lungo la costa settentrionale. Poco dopo, alle 18.52, è stata registrata un'altra scossa di magnitudo 3. La scossa è stata avvertita anche in diverse località lungo la costa adriatica in Italia. Rilevata dai sismografi a una distanza dall’epicentro in linea d’aria di 258 km a sudest di Caorle (Venezia) è stata percepita in altri 28 comuni del litorale veneto ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. Il terremoto è stato avvertito anche in Abruzzo. Nella città di Vasto in tanti riferiscono di aver sentito la terra tremare, come confermano anche i vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)