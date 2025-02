Spettacolo sull’Etna nella notte: colata lavica a quota 3 mila

Ancora spettacolo sull’Etna nella notte, dopo che nelle ore precedenti era iniziata una nuova fase effusiva. L’Osservatorio Etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha reso noto che dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e da osservazioni del personale Ingv in campo, alle 18:35 di ieri era stata registrata l’emissione di una colata lavica ad una quota stimata di tremila metri sul livello del mare tra la base del cratere Bocca Nuova e quella del cratere di Sud-Est. Il flusso lavico si e’ mosso in direzione di Monte Frumento Supino. Questa attivita’ e’ stata preceduta dal 6 febbraio da una modesta ed episodica attivita’ esplosiva dal cratere di Sud-Est. Le localizzazioni del centroide delle sorgenti del tremore risultano ubicate in corrispondenza del cratere di Sud-Est ad una elevazione compresa tra 2800 e 3 mila metri.