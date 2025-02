Sistema Montante, arrivano diverse prescrizioni a Caltanissetta

La prescrizione arriva ancora una volta al maxi processo Montante che si celebra dinanzi al tribunale collegiale di Caltanissetta. Riguarda il reato di associazione a delinquere (capo d’accusa che non ha retto in Cassazione per l’ex leader degli industriali Antonello Montante, che e’ stato giudicato con l’abbreviato) e l’ex assessore regionale alle Attivita’ produttive, Linda Vancheri. Prescrizione del reato di favoreggiamento per Vincenzo Mistretta e di quello di corruzione per l’imprenditore Massimo Romano che ha scelto di essere giudicato con il rito ordinario, mentre per Antonello Montante e Gianfranco Ardizzone per lo stesso capo di imputazione e’ arrivata l’assoluzione durante i processi che si sono celebrati con l’abbreviato. Prescrizione anche per il vicesovrintendente della polizia Salvatore Craceffa per accesso abusivo allo Sdi. Stessa decisione, infine, per Antonello Montante e per l’imprenditore di Gela Carmelo Turco in merito all’aggiudicazione di alcuni lavori e all’acquisto, da parte del Turco, di un immobile a Caltanissetta che era di una societa’ collegata a Montante.