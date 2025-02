Serradifalco. Prorogata la conclusione dei lavori al campo sportivo comunale al prossimo 1° aprile

SERRADIFALCO. I lavori al campo sportivo comunale non potranno concludersi prima del prossimo 1° aprile 2025. È quanto contenuto nella proroga che il Comune ha concesso alla ditta che sta effettuando i lavori. La proroga di tre mesi è la seconda chiesta ed ottenuta dall’impresa che sta eseguendo i lavori.

La seconda s’è resa necessaria per via di una serie di ritardi su varie linee di fornitura. Inoltre non si è potuto procedere alle lavorazioni del sottofondo a causa della pioggia. Da qui la richiesta di una ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori di 90 giorni. Richiesta che è stata accolta per cui, in base alla nuova proroga, i lavori dovranno essere conclusi solo il 1° aprile di quest’anno.

Questo significa che i lavori del campo sportivo non potranno essere conclusi prima di quella data, per cui appare probabile che il Serradifalco Calcio dovrà concludere il campionato di Promozione continuando a giocare in campo neutro a San Cataldo proprio per il protrarsi di questi lavori.

L’inaugurazione dello stadio comunale ristrutturato e con il nuovo manto in erba sintetica, pertanto, potrà avvenire solo la prossima stagione calcistica. Ovviamente, le cause per le quali s’è dovuta chiedere la proroga non sono imputabili all’impresa esecutrice dei lavori, né dipendono da fatti prevedibili al momento della stipula del contratto. (foto di repertorio)