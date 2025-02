Serie D. La Nissa batte 2-1 il Locri in rimonta e consolida il 6° posto in classifica: gol pesanti per Agnello e Diaz su rigore

La Nissa batte 2-1 il Locri in rimonta e consolida il sesto posto in classifica. Al “Tomaselli” tuttavia il 2-1 non è stato un risultato scontato, anche perchè il Locri ci ha messo tanto di suo perchè il risultato finale pendesse dalla sua parte. La Nissa, tuttavia, con il suo grande cuore, non solo è riuscita a pareggiare la rete dei calabri, ma è riuscita in extremis anche a mettere la freccia e a segnare la rete del definitivo 2-1.

Nel primo tempo Locri in bella evidenza in almeno tre circostanze contro una Nissa pericolosa solo con una doppia conclusione di Bonanno e Rotulo, e con un bel tiro dalla media distanza di Agnello.

Nella ripresa gara ancora vivace, ma Locri in grado di portarsi in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: poco prima la mezzora della seconda frazione di gioco è stato Kremenovic a servire a Pipicella la palla giusta per battere Cassano.

La reazione della Nissa non s’è fatta attendere: 6 minuti più tardi Agnello ha raccolto una conclusione di Maltese deviata dalla difesa ospite ed ha messo a segno il gol del pari. La partita è andata avanti con le due squadre che hanno tentato di vincerla, ma la partita ormai sembrava incanalata verso l’1-1. Nell’ultimo dei 7 minuti di recupero, tuttavia, Tumminelli è stato atterrato in area dal difensore avversario e l’arbitro ha decretato il rigore battuto da Diaz che ha dato la vittoria finale alla Nissa.

Con il successo contro il Locri la Nissa sale a quota 33 e consolida il sesto posto in classifica a + 3 su Paternò e Nuova Igea Virtus, e domenica prossima è attesa a Pompei per una gara nella quale dovrà provare a riscattare la sconfitta patita all’andata al “Tomaselli” 0-2 contro i campani.