San Cataldo. Tanta emozione per l’accoglienza delle reliquie di San Giovanni Bosco nel centenario della presenza salesiana in Città

SAN CATALDO. La Città di San Cataldo ha vissuto un momento di grande emozione e spiritualità accogliendo le reliquie di San Giovanni Bosco, un simbolo di fede, educazione e speranza. Ciò è avvenuto in occasione dei festeggiamenti per il centenario della presenza salesiana a San Cataldo. Per la prima volta è stata accolta la venerata reliquia della lingua e della laringe di San Giovanni Bosco e la reliquia è stata esposta presso la Chiesa dell’Oratorio.

Il sindaco Gioacchino Comparato, presente all’evento, a nome di tutta la comunità ha inteso sottolineare il valore di questa presenza che, San Cataldo, ha rappresentato e rappresenta un momento di crescita e condivisione di valori di fede oltre che di educazione.

Una storia, quella legata alla presenza di San Giovanni Bosco e dei salesiani a San Cataldo che va avanti e che appare destinata a scrivere tante altre belle pagine rafforzando il legame con i valori di Don Bosco e il suo straordinario impegno per i giovani.