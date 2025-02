San Cataldo. Il 9 marzo l’associazione Giuseppe Amico Medico celebra le donne con la proiezione di “Francesca Cabrini”

SAN CATALDO. Domenica 9 Marzo 2025 alle ore 17, a San Cataldo presso l’Auditorium Gaetano Saporito, l’Associazione Giuseppe Amico Medico celebra la forza e il coraggio delle donne con la proiezione di “FRANCESCA CABRINI”, un film di Alejandro Monteverde che dopo l’anteprima mondiale a Roma nell’ottobre scorso, la distribuzione in tutto il mondo e il grande successo negli Stati Uniti, sbarca in Sicilia in prima visione per la provincia di Caltanissetta che segue quella di Palermo e Catania.

Il lungometraggio è un biopic epico che racconta la vita straordinaria della suora divenuta la “madre degli emigranti”, una figura centrale nella storia degli italiani, che, alla fine dell’Ottocento, lasciarono il proprio Paese in cerca di un futuro migliore. Attraverso la sua opera instancabile, Francesca Cabrini ha dato speranza, dignità e sostegno a milioni di connazionali emigrati negli Stati Uniti, affrontando le sfide di un mondo che, allora come oggi, era ostile e pieno di difficoltà.

Stupore e commozione si provano nel conoscere l’opera e la vita di questa santa, che è stata innanzitutto una donna resiliente, combattiva, un vero fiore d’acciaio in un mondo profondamente maschilista e chiuso, qual era la Chiesa di fine Ottocento. Fu un’apripista, una vera rivoluzionaria che ha sfidato le norme patriarcali del suo tempo per lasciare un’eredità duratura. A lei si deve il primo ordine missionario femminile, le suore missionarie del Sacro Cuore, oggi presenti nei quattro angoli del mondo.

Di livello il cast internazionale: la protagonista, Cristiana Dell’Anna, famosa per la serie “Gomorra”, Giancarlo Giannini, nel ruolo di Leone XIII, John Lithgow, vincitore di due Golden Globe e insignito della Stella sulla Walk of Fame, David Morse (Il Miglio Verde, Il Negoziatore, ecc.) e i piccoli Federico Ielapi e Virginia Bocelli che col padre Andrea canta anche la canzone finale.

Il regista e sceneggiatore messicano Alejandro Monteverde è lo stesso di “Sound of Freedom. Il suono della libertà” (2023), con protagonista Jim Caviezel (il Gesù di Mel Gibson), un successo da oltre 250 milioni di dollari di incasso nel mondo.

L’ingresso è libero ma è raccomandata la puntualità per non disturbare gli spettatori in sala a proiezione iniziata.