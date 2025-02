San Cataldo. Cresce l’attesa per la proiezione del docu film di Michele Falzone “Le vie della Passione”

SAN CATALDO. Manca veramente poco alla proiezione del docu film di Michele Falzone “Le Vie della Passione”. Si tratta, come ha spiegato lo stesso regista, “di un docufilm che racconta la nostra storia, l’unione della mia passione per il cinema e per la Settimana Santa Sancataldese, ha dato vita a un progetto che sognavo da tempo”.

“Le Vie della Passione” vuole pertanto essere un docufilm che vuol rendere omaggio alla città di San Cataldo, alle sue tradizioni e a tutti coloro che, con dedizione e amore, ogni anno rendono possibile la buona riuscita della Settimana Santa Sancataldese – ha aggiunto Michele Falzone

Un lavoro nato dall’ascolto di storie, ricordi ed eventi che hanno segnato questa festa, ricordando il passato, ma che induce a trasmettere alle nuove generazioni il valore autentico della nostra più nobile tradizione”.

Il regista ha assicurato che manca veramente poco per quanto riguarda i dettagli relativi alla proiezione del suo docu film.