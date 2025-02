San Cataldo. Avviata dall’amministrazione comunale una campagna di sensibilizzazione per raccolta deiezioni canine

SAN CATALDO. Troppe deiezioni canine abbandonate deturpano strade, marciapiedi e aree verdi. È un problema segnalato da molti cittadini e che l’amministrazione comunale, vuole affrontare con una campagna di sensibilizzazione. Lo hanno annunciato il sindaco Gioacchino Comparato assieme agli assessori Michele Giarratano e Carmelo Zimarmani.

Il primo cittadino ha ricordato che il rispetto parte dai piccoli gesti: “raccogliere i bisogni del proprio cane è un dovere civico e un segno di educazione. Non si tratta solo di decoro urbano, ma di rispetto per tutti i cittadini”.

Accanto alla sensibilizzazione, la Polizia Municipale effettuerà verifiche e applicherà sanzioni a chi non rispetta le regole da 80 a 480 euro. “Chi ama gli animali rispetta anche l’ambiente e le persone che lo condividono”, hanno concluso gli amministratori sancataldesi che si stanno muovendo in direzione di una campagna di sensibilizzazione per evitare l’abbandono di deiezioni canine dove capita.