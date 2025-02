Nuovo Accordo di programma Area crisi complessa di Gela, Mancuso(FI): “Segno di attenzione del presidente Schifani verso la città”

Via libera dalla Giunta Regionale per il rinnovo dell’Accordo di programma relativo al “Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l’area di crisi complessa di Gela”. Una proposta di approvazione finalizzata alla prosecuzione nell’attuazione degli interventi.

“Esprimo grande soddisfazione per il lavoro fatto dal Governo regionale e da noi in questi mesi – dichiara l’onorevole Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia –. È un segno di attenzione verso la città di Gela e dimostra la forte presenza del Governo regionale sul territorio. E per questo voglio ringraziare il presidente Schifani e l’assessore Tamajo – continua ancora l’onorevole Mancuso –. Proseguiremo auspicando che le risorse stanziate possano essere indirizzate alla nascita di nuove attività.”

Il rinnovo dell’Accordo di programma si pone in continuità con quello firmato in precedenza e scaduto il 30 ottobre scorso. La Regione ha confermato la disponibilità di 9 milioni e 650 mila euro a valere sulla disponibilità finanziaria del Fondo Sicilia.