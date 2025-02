Nuova Citroen C3 Aircross 2025: il SUV compatto si evolve

(Adnkronos) –

Citroen rinnova la C3 Aircross con un design più imponente, interni spaziosi e motorizzazioni efficienti. Questo SUV compatto è ideale per la città e i viaggi, grazie alla sua versatilità e alla possibilità di configurazione a 5 o 7 posti. Il nuovo modello offre una guida rialzata e sicura, perfetta per chi desidera un’auto pratica ma con un tocco di carattere. L’estetica si fa più decisa, con un frontale verticale e linee robuste che esaltano la sua anima SUV. L’assetto rialzato e la posizione di guida ergonomica migliorano la visibilità e il comfort. Gli interni presentano materiali di qualità e sedili Citroen Advanced Comfort per una guida rilassante. Il bagagliaio spazioso e la modularità dei sedili rendono questo modello perfetto per famiglie e avventure fuori porta. L’illuminazione a LED e i dettagli cromati aggiungono un tocco di eleganza. La nuova gamma include: • Hybrid 136 con motore a benzina e supporto elettrico per ridurre i consumi e le emissioni. • PureTech 100 CV, una soluzione affidabile ed efficiente per la guida di tutti i giorni. • Versione 100% elettrica con 300 km di autonomia, perfetta per la mobilità urbana ed extraurbana. Il sistema multimediale da 10,25’’ offre connettività con Apple CarPlay e Android Auto. La sicurezza è garantita da frenata automatica d’emergenza, cruise control, monitoraggio angolo cieco e assistenza al parcheggio. Sensori e telecamere migliorano la manovrabilità, rendendo ogni spostamento più sicuro e intuitivo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)