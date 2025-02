Neonata di 40 giorni muore in Ospedale: la Procura deve decidere se procedere con l’autopsia

Una neonata di 40 giorni ricoverata all’ospedale Gaslini giovedì scorso per una crisi cardiaca non c’è l’ha fatta. La notizia è giunta a Mezzanego (Genova) destando cordoglio tra gli abitanti che conoscono il padre nativo del posto.

La piccola era stata soccorsa in casa e subito intubata e ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale dove si è spenta la notte scorsa. I carabinieri dopo aver informato la Procura hanno apposto i sigilli sull’ abitazione della giovane coppia per verificare il racconto della madre che era sola in casa con la neonata.

Nella giornata di oggi la Procura deciderà se procedere con l’autopsia per accertare le esatte cause della crisi cardiaca. (ANSA).