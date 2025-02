Morti tre anziani ospiti di una Rsa in provincia di Firenze per possibile intossicazione dopo i pasti

Tre anziani, ospiti di una Rsa in provincia di Firenze, sono morti dopo essere stati ricoverati in ospedale per una grave sindrome gastrointestinale. Il decesso dei primi due risalirebbe a lunedì, quando alcuni ospiti avrebbero accusato malori poco dopo aver finito di consumare i pasti.

Il terzo anziano è morto invece giovedì mattina. Anche una quarta persona è deceduta, ma non a causa di un’infezione di origine alimentare. Il punto cottura, che rifornisce quattro case di riposo fiorentine, è stato momentaneamente chiuso per accertamenti.

La Asl Toscana Centro ha aperto un’indagine epidemiologica su 114 casi di gastroenterite (diarrea e vomito) su 173 ospiti delle quattro Rsa di Firenze e provincia. Le autorità ipotizzano che si sia attivato un focolaio il 9 febbraio per sospetta “tossinfezione alimentare”.

Sono stati campionati i quattro alimenti reperibili (passato di carote, verdure, coniglio e patate, pizza) forse correlati agli episodi e sono stati quindi sottoposti ad analisi microbiologiche. (Ansa)