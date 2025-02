Milena. Gli alunni delle scuole cittadine hanno festeggiato San Giovanni Bosco

MILENA. Festa di San Giovanni Bosco con i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria e con i bambini della Scuola dell’infanzia. Un evento coinvolgente e semplice che ha permesso di ricordare in parrocchia la vita di San Giovanni Bosco, patrono della gioventù, i suoi insegnamenti e la sua santità.

Poi come tradizione da qualche anno è stato portato ai bambini il panino con la mortadella, segno tipico di questa giornata, merenda negli oratori salesiani. Il parroco ha ringraziato i panifici di Milena e il supermercato Conad per avere generosamente offerto il pane e la mortadella, la dirigente Valeria Vella, Giovanni Schillaci, gli insegnanti, il personale e le mamme che si sono messi subito a disposizione per festeggiare degnamente San Giovanni Bosco.