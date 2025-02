Migranti. Sea Watch: “Imbarcazione in pericolo nel Mediterraneo, serve subito soccorso”

Un’imbarcazione in pericolo è stata avvistata ieri sera nel Mediterraneo centrale da Seabird, il velivolo di ricognizione di Sea Watch. “E’ sovraffollata e in difficoltà. Mentre sta facendo buio, l’unica nave mercantile vicina, la Marvella, potrebbe prestare aiuto”, spiegava l’ong, sottolineando l’urgenza di un’operazione di salvataggio. “Se nessuno interviene queste persone resteranno sole, serve immediatamente un soccorso e un porto sicuro. Libia e Tunisia non sono porti sicuri e qualora il mercantile Marvella vi portasse le persone soccorse violerebbe il diritto internazionale”. Sono, invece, stati soccorsi dalla Guardia costiera italiana e condotti a Lampedusa i 57 migranti per cui Alarm Phone aveva lanciato un sos ieri. “Dicono di essere senza carburante e che il gommone sta già imbarcando acqua”, aveva detto l’ong.